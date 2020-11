Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 2 decembrie, Barcelona va juca cu Ferencvaros in Liga Campionilor. Inainte de duelul cu maghiarii, catalanii au comis o gafa de proporții pe contul oficial de Facebook. Intr-o postare pe contul de Facebook, care prefațeaza partida de la Budapesta, Barcelona a scris ca se pregatește pentru…

- Handbalista Cristina Neagu a spus, dupa înfrângerea formatiei CSM Bucuresti cu Rostov, în Liga Campionilor, ca o echipa care are pretentii sa mearga în Final-Four si care vrea sa se bata pentru trofeu trebuie sa-si respecte jucatoarele si mai ales sa le plateasca la timp.”Noi,…

- Mircea Lucescu (75 de ani) i-a adresat o rugaminte lui Leo Messi (33 de ani) la finalul partidei dintre Barcelona și Dinamo Kiev, scor 2-1, in grupele Ligii Campionilor. Formația lui Mircea Lucescu nu s-a facut de ras pe Camp Nou, in ciuda absențelor numeroase provocate de coronavirus. Imediat dupa…

- Meciurile din grupele Ligii Campionilor continua in aceasta seara, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport și TV Telekom Sport. Capul de afiș al zilei e confruntarea dintre Dinamo Kiev, echipa lui Mircea Lucescu, și Barcelona. Vezi AICI toate rezultatele de marți din Liga Campionilor! Formația…

- Formația bucureșteana s-a impus, duminica, in deplasare, cu scorul de 32-22 (14-10), in fața echipei germane BBM Bietigheim, intr-un meci din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. In urma acestei victorii, CSM București a urcat pe primul loc in grupa, acumuland 8 puncte, cu unul in plus fața…

- Primul „clasico“ al sezonului dintre FC Barcelona si Real Madrid se va juca sambata, 24 octombrie, a anuntat LaLiga , organizatoarea campionatului Spaniei. Meciul, care se va disputa in etapa a 7-a, va avea loc pe „Camp Nou“ si se va juca fara spectatori. Cele doua echipe fanion ale fotbalului spaniol…

- ​Primul "clasico" al sezonului dintre FC Barcelona si Real Madrid se va juca sâmbata, 24 octombrie, a anuntat marti La Liga, organizatorea campionatului Spaniei, scrie AFP.Meciul, care se va disputa în etapa a 7-a, va avea loc pe Camp Nou si se va juca fara spectatori.Cele…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a invins duminica, pe teren propriu, formatia franceza Metz Handball, scor 31-26 (17-10), in meciul de debut din grupa A a Ligii Campionilor. Cristina Neagu a fost de neoprit, fiind MVP-ul partidei, cu 12 goluri, potrivit news.ro.Partida s-a disputat fara spectatori,…