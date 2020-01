Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii chemați la eliminarea unui incendiu dintr-o gospodarie din muncipiul Balți au facut o descoperire macabra. In locuința cuprinsa de flacari au fost descoperite trei cadavre, cu semne de moarte violenta.

- In orasul Stefanesti, judetul Arges, o femeie a fost accidentata mortal de un autoturism, in timp ce traversa o strada din oras. Potrivit primelor concluzii ale verificarilor efectuate de politisti, femeia se angajase in traversare prin loc nepermis.Din primele informatii, un tanar de 21 de ani, din…

- sursa: cronica-gaeștiului.ro Un nou incident violent in ligile inferioare ale fotbalului dambovițean. De data aceasta la Zavoiu, unde echipa locala Post-ul DAMBOVIȚA: Mai mult box decat fotbal, in ligile inferioare! Tanar batut de echipa adversa apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O femeie in varsta de 54 de ani a trait clipe de cosmar, joi dupa-amiaza, fiind atacata de un tanar la scurt timp dupa ce a scos o suma de bani de la bancomat. Fapta s-a petrecut in centrul Sucevei, tanarul smulgandu-i femeii poseta, fara insa a putea ajunge prea departe. Doi barbati care se aflau ...

- La data de 7 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au reținut pentru 24 de ore un tanar Post-ul DAMBOVIȚA: Un tanar de 18 ani, reținut. A condus fara permis, a lovit doi oameni și a fugit apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O altercație in trafic intre doi tineri a degenerat și unul dintre ei a scos cuțitul. S-a intamplat vineri, in jurul orei 10.00, pe Bulevardul Incoronarii din Alba Iulia, aproape de trecerea suprainalțata de la intrarea in cartierul Caroline. Nu este foarte clar de la ce a pornit totul. Șoferul unui…

- Ziarul Unirea Minor de 14 ani din Blaj cercetat de polițiști pentru talharie: L-a amenițat pe un tanar cu cuțitul in fața unui supermarket din Alba Iulia Un minor a fost identificat și reținut de polițiști imediat dupa ce l-a talharit pe un alt tanar, in apropierea unui supermarket din Alba ... Minor…

- Luni seara, la Shopping City Timișoara a avut loc un incident sangeros. Potrivit martorilor, in timpul proiecției unui film intr-una dintre salile Cinema City, intre mai mulți spectatori a izbucnit un conflict, soldat cu ranirea unor oameni. Se pare ca un grup de indivizi care se manifesta necivilizat,…