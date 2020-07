Stiri pe aceeasi tema

- Florin a fost diagnosticat cu COVID-19 in data de 6 iulie, cand se afla in vacanta pe litoralul romanesc. Florin era asistent la clinica suport COVID a Spitalului de Neuropsihiatrie din Craiova, dar nu se stie de unde a luat virusul.

- Protest in aceasta dimineața al medicilor din Spitalul Orașenesc Gaești, pe fondul deciziei, din 9 iulie, a ministerului Sanatații de Post-ul GAEȘTI: Protest al medicilor dupa transformarea spitalului in suport Covid-19 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- BULETIN DE PRESA 20 Iunie 2020, ora 13.00 Pana astazi, 20 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 23.730 Post-ul Creștere constanta a cazurilor de Covid-19. Situație pe județe apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vasile Rambu și Mircea Macovei, fostul manager și fostul director medical al Spitalului județean Suceava, au fost puși sub acuzare pentru abuz in serviciu, neluarea masurilor de sanatate si securitate in munca și zadarnicirea combaterii bolilor de catre Parchetul Tribunalului Suceava, dupa ce spitalul…

- In plina pandemie de Covid 19, Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Dambovita se confrunta in momentul de fata cu o mare Post-ul ISJ Dambovita: 16 unitati scolare din mediul rural nu au asistent medical apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Zeci de taximetristi din municipiul Ramnicu Sarat l-au condus, vineri, pe ultimul drum pe colegul lor, Ionel Porumb, care a murit la numai 200 de metri de Spitalul Municipal. Taximetristul de 51 de ani a decedat, luni, in fata colegilor, langa zidul Garii din municipiu. Oamenii cred ca vina apartine…

- Schimbari in conducerea Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara unde au fost vindecați aproape 500 de bolnavi de Covid-19. Directorul medical a fost numit director interimar, iar Voichița Lazureanu, managerul de pana acum, a trecut pe postul de director medical. Numirea a venit de la București.