- PERICOL PUBLIC… Politistii Biroului Rutier Vaslui au probat activitatea infractionala a unui barbat de 50 de ani, din localitatea Butucarie, comuna Zapodeni, banuit de comiterea infractiunilor de „conducerea unui vehicul fara permis de conducere” si „conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului”.…

- La data de 19 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier au reținut pentru 24 de ore un tanar de 20 de ani, din Republica Moldova, pentru savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul…

- Politistii i-au deschis dosar penal pentru conducere fara permis si sub influenta alcoolului. "Politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Miroslava efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor…

- La data de 1 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului … Post-ul TARGOVIȘTE: Barbat reținut dupa ce a produs un accident neavand permis. Are un istoric incarcat apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Racari au retinut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta, un barbat de 26 de ani, din localitatea Brezoaele, banuit de savarsirea infractiunilor de vatamare corporala din culpa, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si conducerea unui vehicul fara permis…

- Ieri, 5 octombrie, politistii din Cluj-Napoca au retinut un barbat de 49 de ani, din comuna Chinteni, cercetat pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante si conducerea unui vehicul neinmatriculat. Articolul Trei infracțiuni…

- Un barbat de 26 de ani, reținut de polițiștii de … Post-ul Polițiștii targovișteni au reținut un barbat care a abonat, in fals, mai mulți oameni la servicii de telefonie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat in varsta de 49 de ani din comuna Garceni a fost retinut, miercuri, dupa ce a condus un autoturism neinmatriculat aflandu-se in stare de ebrietate si fara sa detina permis de conducere. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, barbatul…