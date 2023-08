Astazi, 24 august a.c., in jurul orei 12:55, pompierii dambovițeni au fost sesizați sa intervina in cazul unui incendiu izbucnit la o hala in orașul Gaești. Inițial, la fața locului au ajuns 5 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de intervenție și salvare la inalțime și o ambulanța SMURD La cateva minute, la fața locului a sosit o a șasea autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj de descarcerare. Focarele au fost izolate, eliminandu-se astfel posibilitatea de propagare. Se intervine pentru lichidarea oricaror urme de foc și pentru inlaturarea efectelor incendiului.…