Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu va trece. Nu va fi cvorum. Votul va fi amanat pana dupa alegerile prezidențiale.”, a declarat Laszlo Attila, la Romania TV. Potrivit programului aprobat de conducerea Parlamentului, votul pentru investirea Guvernului Orban urmeaza sa fie dat luni, de la ora 14:00, in plen reunit. PNL a semnat…

- ”Nu va trece. Nu va fi cvorum. Votul va fi amanat pana dupa alegerile prezidențiale.”, a precizat senatorul Laszlo Attila.UDMR a semnat un pact cu PNL și s-a obligat ca va vota echipa lui Orban. Votul pentru investirea Guvernului Orban urmeaza sa fie dat in plenul reunit al Parlamentului…

- UDMR, prin vocea senatorului Laszlo Attila, a anunțat, miercuri seara, la Romania TV, ca Guvernul Ludovic Orban nu va trece, așa cum era programat, de votul de luni, 4 noiembrie.”Nu va trece. Nu va fi cvorum. Votul va fi amanat pana dupa alegerile prezidențiale.”, a precizat senatorul Laszlo…

- "Din informatiile pe care le am astazi, Guvernul PNL trece luni seara, cand va fi programat votul", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac miercuri seara, in emisiunea "Punctul de intalnire" de la Antena 3, moderata de Radu Tudor. "BREAKING NEWS-ul serii la Punctul de intalnire. Chirieac…

- Deputatul PSD de Cluj Cristina Burciu anunța ca va vota pentru investirea Guvernului Orban, pe motiv ca Romania nu iși poate permite sa intre intr-o criza guvernamentala.Potrivit unei postari de miercuri de pe pagina sa de Facebook, Cristina Burciu a spus ca vrea ca Romania sa intre intr-o…

- Calendarul pe care l-a propus Ludovic Orban pentru investirea Guvernului, respectiv audierea miniștrilor marți, iar votul intr-un plen reunit miercuri, a picat la votul in ședința Biroului permanente reunite.Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a luat foc dupa ce votul pentru investirea Guvernului…

- ”Cei care ne-au trimis in Parlament sunt oameni. Nu putem sa spunem public ca nu avem incredere unii in alții? Ca daca votul este vot, nimeni nu poate sa numere decat așa cum este. Dupa mintea mea, cel puțin. PSD-ul a declarat ca nu va participa la prima ședința a acestui Guvern la incercarea de…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, duminica seara, ca este increzator in sansele Guvernului Orban de a trece in Parlament deoarece criza politica din Romania nu trebuie prelungita. "Eu cred ca are mai multe sanse sa treaca decat nu pentru ca banuiesc ca si la ceilalti lideri politici…