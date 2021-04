Un sondaj realizat pe Facebook de Antena 3 arata ca 70% dintre utilizatori au incredere in continuare in Vlad Voiculescu. Antena 3 a lansat acest sondaj dupa ce, joi, l-a atacat violent intreaga zi pe ministrul Sanatatii din cauza ordinului fostului ministru Nelu Tataru privind procedura de inmormantare a celor care au avut coronavirus. Se prelungește STAREA DE ALERTA. Ce vom avea voie sa facem de 1 mai și de Paști „Mai aveti incredere in ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu?”, a intrebat Antena 3 pe Facebook. Spre surpriza oamenilor lui Gadea, raspunsul nu a fost cel asteptat. Peste 21.000…