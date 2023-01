Stiri pe aceeasi tema

- Bia Khalifa traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un nou barbat, care a aparut in viața ei dupa cateva dezamagiri in dragoste. Vedeta a facut declarații la Antena Stars, unde a marturisit ca are o relație discreta, pe care ezita sa o afișeze in public.

- Dani Mocanu a facut primele declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce a fost trimis in judecata. Autoritațile il cerceteaza pe manelist pentru tentativa de omor. Și asta nu este tot. Fratele interpretului de muzica de petrecere este și el anchetat, in același dosar cu fratele sau. Ce…

- De doi ani de zile, Razvan Botezatu este implicat intr-o relație amoroasa cu un barbat pe care a preferat sa nu il arate publicului larg. Acum, intr-un interviu pentru Click, fostul prezentatorul de televiziune spune ca abia așteapta sa fie cerut in casatorie. Spera ca cererea sa se intample cat mai…

- Cuza a oferit detalii in exclusivitate la Antena Stars despre o posibila relație, iar concurentul de la Te cunosc de undeva a marturisit ca nu-și dorește sa formeze un cuplu deoarece nu are timpul necesar pentru a se implica. Iata ce a dezvaluit artistul!

- Roxana Dobrițoiu traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubitul ei, Adi, și are planuri serioase in acest sens. Cantareața a oferit detalii despre nunta, in exclusivitate pentru Antena Stars. Tanara a dezvaluit cum iși dorește sa fie marele eveniment.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Malina Avasiloaie și partenerul ei, Alin Gabor, au oferit primele detalii despre nunta și botez. Ce au marturisit cei doi tineri parinți despre evenimentele care urmeaza in familie. Cine ii ajuta cel mai mult pe finii lui Nicole Cherry.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Lidia Fecioru a oferit detalii emoționante despre nunta fiului ei. Ce a spus bioenergoterapeuta despre marele eveniment. Unde a avut loc casatoria tinerilor indragostiți, dar și de cat timp a fost programata.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Lis a oferit detalii despre relația pe care o are cu bunica ei. Cat de des vorbește vedeta cu femeia care a crescut-o, dar și cand s-au intalnit ultima oara. Ce a fost nevoita sa faca, in momentul in care soțul ei a ajuns de urgența pe mainile medicilor.