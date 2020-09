Gabriela Szabo critică ordonanţa guvernului pentru acordarea de vouchere copiilor care practică sport de performanţă "Ma intristeaza ultima decizie a guvernului, vom fi singura tara din lume care plateste copiii sa vina la sport! Indiferent ca se mascheaza sub denumirea de vouchere pentru echipament... Doar cateva solutii practice si mult mai pertinente ar fi : - guvernul sa aloce bani cluburilor sportive din tara pentru achizitionarea de materiale sportive, echipament. - guvernul sa contribuie cu fonduri pentru ca sportivii romani sa poata fi trimisi la competitiile nationale. Sportivii nostri sunt sustinuti sa faca performanta aproape exclusiv doar de catre autoritatile locale. … Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

