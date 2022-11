Stiri pe aceeasi tema

- Fosta campioana Gabriela Szabo a anuntat, miercuri, ca Tribunalul Bucuresti a anulat detasarea emisa de primarul Capitalei, Nicusor Dan, si a decis reincadrarea sa in functia de director general al CSM Bucuresti.

- Primarul general Nicușor Dan folosește fara jena in instanța avocați platiți cu bani grei, incalcand legea. Asta cu toate ca, pe vremea cand era activist, a dat in judecata Primaria Capitalei tocmai pentru ca a angajat case de avocatura, deși are aparat juridic propriu, noteaza cetațeanul.net.…

- „Gașca veche" din fostul PDL, care ani de zile a condus Capitala, prin celebrii primari Traian Basescu, Adriean Videanu sau Liviu Negoița, vine tare din urma la butoanele primariei lui Nicușor Dan. Cea mai buna mutare a foștilor pedeliști este numirea lui Victor Tartacuța la conducerea unei structuri…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a vorbit, marti seara, despre punctele tari pentru care ar trebui ca bucurestenii sa-l voteze pe el si nu pe Gabriela Firea. Dan afirma ca are ”o viziune sistematica” in principalele probleme, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, a declarat, joi, ca la nivelul consilierilor generali exista un consens in vederea simplificarii regulamentului de parcare, astfel incat sa existe un singur tarif pentru toate locurile administrate de Primaria Capitalei, anunța Agerpres.…

- Liderul USR Catalin Drula a declarat, miercuri, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre sustinerea lui Nicusor Dan pentru un nou mandat la Primaria Capitalei, ca aceasta sustinere nu este neconditionata si inca mai au niste rezerve de rabdare, dar trebuie sa evalueze foarte serios daca…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca in cladirea Primariei au fost luate masuri pentru economisirea energiei, astfel ca a fost redus "foarte mult" consumul cu aerul conditionat si cu iluminatul pe timpul noptii, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca PMB reamenajeaza spatiul din fata Teatrului National Bucuresti. Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement va inlocui mobilierul urban si va repara aleile deteriorate, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…