- ​Opriți șpaga! Ce datoreaza Astra Arad dupa ce, împotriva aranjamentului primariei lui Firea, a câștigat licitația celor 100 de tramvaie ● Proiect: Jocurile de noroc - interzise persoanelor ”indezirabile” și ”autoexcluse”. Toți jucatorii - identificați și arhivați…

- Conform datelor de ieri, 4 septembrie, in Romania sunt 3.812 persoane decedate in urma infectarilor cu noul coronavirus. La aceasta lunga lista a deceselor se mai adauga un nume important din magistratura romana, decedat in cursul zilei de ieri. Un nou roman cunoscut a murit din cauza coronavirusului…

- Citu: ”O motiune de cenzura se vede pe pietele financiare. Investitorii straini se intreaba ce se intampla cu datoria daca un guvern pica. Vor urma evaluari ale agentiilor de rating” O motiune de cenzura se vede pe pietele financiare, iar investitorii straini se intreaba ce se intampla cu…

- Dupa o poveste de dragoste, demna de filmele hollywoodiene, Lucian Viziru s-a casatorit in 2010 cu marea lui dragoste, Ema care i-a daruit imediat dupa nunta, un baiețel, Adrian. Cei doi in 2014 au decis sa paraseasca Romania și sa se stabileasca in Germania, unde locuiesc și astazi. Ema Viziru, look…

- Numarul total de cazuri confirmate COVID-19 in Romania a ajuns la 59.273, potrivit datelor transmise vineri, 7 august, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Au fost inregistrate 1.378 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore, dupa 23.946 de teste. Vezi și ALBA: 12 cazuri noi de COVID-19 in județ, in…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 637 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 33.585 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, marți, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 14 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 33.585 de cazuri…

- Laura Codruța Kovesi a declarat, intr-un interviu pentru Euronews, ca exista corupție in toate țarile, nu doar in cele din UE . Despre corupția din Romania, procurorul șef european a spus ca independența justiției a fost afectata constant, prin atacuri și modificari legislative. In interviul acordat…

- Poveștile aparte petrecute in vestiarele echipelor de fotbal raman deseori secrete ascunse timp de decenii. Dar, cand se intampla sa iasa la suprafața, provoaca hohote de ras. O astfel de intamplare s-a petrecut inaintea Mondialului din 1994, unde Romania a ajuns pana in faza sferturilor de finala.…