Gabriela și Dani Oțil s-au căsătorit. Cum a fost la nuntă Gabriela și Dani Oțil s-au casatorit. Cum a fost la nunta Gabriela și Dani Oțil s-au cununat religios duminica, 30 iulie. Nunta a venit la doi ani dupa cununia civila desfașurata in primavara lui 2021, pe cand Gabriela era inca insarcinata. In luna ianuarie a anului 2020, matinalul de la Antena 1 și-a cerut iubita de soție pe plaja, in timpul unei vacanțe exotice. Cei doi planuiau sa iși uneasca destinele in 2020, dar au amanat nunta din cauza pandemiei. Planurile le-au fost date atunci peste cap și aceștia au hotarat sa faca doar cununia civila in mai 2021, prima zi de relaxare a masurilor de… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

