Procurorul general Gabriela Scutea a afirmat, intr-un interviu difuzat vineri seara de Digi24, ca anchetatorii urmaresc din mai multe surse modalitatea in care se desfasoara achizitiile publice in perioada starii de urgenta. Intrebata daca achizitiile nejustificate sunt in atentia procurorilor in timpul starii de urgenta, Scutea a raspuns: "Categoric ca da. Ele intra pe doua patern-uri foarte usor de stabilit, situatii in care am avea riscul ca procesul decizional in legatura cu o achizitie sa fie afectat prin fapte de coruptie, infractiuni de coruptie in forma lor cea mai pura, prin trafic de…