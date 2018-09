Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Scutea, unul dintre procurorii declarati admisi la selectia pentru ocuparea functiei de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), a declarat, marti, la iesirea de la interviul pe care l-a sustinut cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ca este orientata "catre un management…

- Ultimii trei procurori declarati admisi la selectia pentru ocuparea functiei de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie vor sustine, marti, interviurile cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Acestia sunt procurorul militar Nicolae Lupulescu, Gabriela Scutea - fost procuror general…

- Critici dure din partea secției de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii la adresa lui Tudorel Toader. Prin afirmațiile sale, ministrul Justiției lasa de înțeles ca procurorii își desfașoara activitatea nelegal.

- Procurorii CSM reactioneaza la declaratiile lui Tudorel Toader, potrivit carora Ministerul Public s-a indepartat de la rolul constitutional, si precizeaza ca acestea reprezinta afirmatii grave la adresa justitiei din Romania, ei subliniind nevoia unui mesaj echilibrat.

- Sectia pentru procurori a luat act cu ingrijorare de declaratiile publice ale ministrului justitiei din data de 27.08.2018, potrivit carora „Ministerul Public s-a indepartat treptat de la rolul constitutional pe care-l are (…) s-a indepartat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor si libertatilor…

- Ultimele declarații ale ministrului Justiției, Tudorel Toader, provoaca o rascoala a procurorilor, care solicita demisia de urgența a ministrului. Prim-procurorul de la Parchetul Topoloveni, Antonia Diaconu, dar și procurorul Badan Mihai Claudiu solicita demisia ministrului Justiției și critica dur…

- Conform legii, procurorul-sef al DIICOT este numit de presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul CSM. Numirea se face pe o perioada de trei ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data. In 11 iunie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca i-a trimis presedintelui…

- CSM vrea ca procurorii-șefi sa fie numiți in continuare de Președintele Romaniei, dar la propunerea Consiliului și nu a ministrului Justiției, ca pana acum. CSM are in acest moment un rol pur consultativ pentru numirea șefilor de parchete, propunerile fiind inaintate Președintelui Romaniei de ministrul…