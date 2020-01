Gabriela Scutea a fost propusa de ministrul Justiției, Catalin Predoiu, ca Procuror General, avand, in opinia ministrului, cea mai buna prestație. Crin Bologa este propunerea pentru șef al DNA, „pentru ca nu a avut legatura cu pasivele DNA”, iar Giorgiana Hosu este propunerea pentru conducerea DIICOT, avand „un proiect comprehensiv”. Anunțul a fost facut marți The post Gabriela Scutea, propunerea MJ pentru conducerea PICCJ. Giorgiana Hosu, la DIICOT și Crin Bologa, la DNA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .