Gabriela Scutea: 34 de infracţiuni au fost sesizate de persoane pe durata stării de urgenţă Procurorul general Gabriela Scutea a afirmat, intr-un interviu difuzat vineri seara de Digi24, ca un numar de 34 de infractiuni, pe categorii, au fost sesizate de catre persoane pe durata starii de urgenta. "Noi suntem in activitate din prima zi a instituirii starii de urgenta. Am avut ocazia, daca se poate numi asa, sa inregistram dosare de la inceputul starii de urgenta, pentru ca populatia nu a inteles necesitatea conformarii la toate aceste demersuri, respectiv sa stea in casa, daca s-a dispus izolare, sa ramana in carantina in momentul in care masurile au fost unele mai severe, sau sa respecte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

