Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Ruse, victoria carierei la Dubai. Jucatoarea din București a reușit o performanța uriașa, invingand-o in primul tur pe numarul 5 mondial, spaniola Paula Badosa. La capatul unui meci electrizant, jucatoarea din București s-a impus 6-3, 5-7, 6-4, dupa doua ore și jumatate de joc epuizant. Gabriela…

- Gabriela Ruse (24 de ani, 59 WTA) a intors pe toate parțile victoria impresionanta reușita astazi in fața ibericei Paula Badosa, in primul tur de la Dubai. Romanca s-a impus in trei seturi, 6-3, 5-7, 6-4, obținand cea mai prestigioasa victorie a carierei. Gabriela Ruse o va intalni in turul secund pe…

- Victorie de prestigiu pentru Gabriela Ruse in circuitul WTA. Romanca a invins-o in primul tur al turneului de la Dubai pe spaniola Paula Badosa, numarul 5 mondial și favorita numarul 3 a turneului. Ruse (59 WTA) se va confrunta optimile de finala cu Simona Halep (23 WTA), informeaza Mediafax.…

- Gabriela Ruse a reușit una dintre cele mai importante victorii din cariera, sportiva noastra eliminand-o de la WTA Dubai pe Paula Badosa (5 WTA - a treia favorita). Locul 59 in ierarhia mondiala, Ruse o va intalni pe Simona Halep in urmatoarea partida.

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (23 WTA, 30 de ani) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Dubai, dupa ce a invins-o, in doua seturi, scor 6-2, 6-4, pe americanca Alison Riske (53 WTA, 31 de ani), intr-o partida contand pentru primul tur. In optimi, Simona halep o…

- Simona Halep (23 WTA) a invins-o fara emoții pe americanca Alison Riske (53 WTA) cu scorul cu 6-2, 6-4 și s-a calificat in turul secund al turneului de tenis de la Dubai. Meciul a durat doar o ora și 12 minute. Irina Begu și Gabriela Ruse se afla și ele

- Gabriela Ruse, victorie de rasunet la Dubai. Romanca de 24 de ani este pusa pe fapte mari la inceputul acestui sezon. Dupa ce a urcat pe cea mai buna poziție din cariera, 59, jucatoarea din București a reușit sa ajunga pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la Dubai. Gabriela Ruse a fost nevoita…

- Gabriela Ruse a ajuns duminica in ultimul tur al calificarilor la turneul WTA 500 de la Dubai. Aflata pe locul 61 in ierarhia mondiala, sportiva noastra a trecut fara emoții de Jasmine Paolini, scor 6-3, 6-1, dupa 67 de minute. In urma acestui succes, Ruse conduce cu 4-1 in meciurile directe cu italianca.…