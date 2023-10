Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan s-a calificat in sferturile de finala de la Transylvania Open! Favorita numarul 5 a turneului de la Cluj-Napoca merge mai departe dupa victoria cu Nikola Bartunkova, numarul 289 WTA, scor 4-6, 7-6(5), 7-5, dupa un meci maraton, de 3 ore si 15 minute. Pentru un loc in semifinale, Ana Bogdan…

- Ana Bogdan s-a calificat dramatic in sferturile de finala ale turneului WTA 250 Transylvania Open, dupa ce a invins-o pe cehoaica Nikola Bartunkova cu 4-6, 7-6, 7-5. In aceeași faza a competiției merge și Gabriela Ruse, care a invins-o pe maghiara Anna Bondar cu 7-6, 6-2. A cincea favorita, Ana Bogdan…

- Gabriela Ruse și Ana Bogdan au trecut joi seara in sferturile de finala ale turneului de tenis feminin WTA 250 Transylvania Open, ce se diputa saptamana aceasta la Cluj Napoca. O victorie in penultimul act, le-ar putea aduce pe cele doua intr-un meci dire

- Jucatoarea romana de tenis Elena-Gabriela Ruse s-a calificat spectaculos in sferturile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 259.303 dolari si gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca, dupa ce a invins-o joi pe Anna Bondar din Ungaria, scor 7-6, 6-2.

- Doua mari surprize marți seara la turneului de tenis WTA 250 Transylvania Open de la Cluj Napoca. In ultimul meci al serii in Cluj Arena, germana Eva Lys a eliminat-o pe favorita principala Sorana Cirstea. Tot marți, Gabriela Ruse a eliminat-o și pe favor

- Trei tenismene din Romania disputa, marți, partidele din primul tur al turneului Transylvania Open de la Cluj-Napoca. Ana Bogdan o are ca adversara pe Viktorija Tomova, din Bulgaria, Gabriela Ruse o intalnește pe americanca Alycia Parks, cap de serie numarul 2, iar Sorana Cirstea (foto), principala…

- Ana Bogdan (73 WTA) nu a avut emoții in partida disputata in compania bulgaroaicei Viktoriya Tomova (98 WTA), scor 6-4, 6-1, in primul tur al competiției de categorie „WTA 250” de la Cluj-Napoca.

- Inca o romanca pe tabloul principal de simplu: Ilona Georgiana Ghioroaie și-a caștigat locul in calificari. Mara Gae, caștigatoarea US Open 2023 la dublu junioare, pe tabloul de dublu cu Wild Card Lupta pentru trofeul Transylvania Open WTA 250, cel mai bun turneu din lume la categoria WTA250 in 2022,…