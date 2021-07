Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse (23 ani, 198 WTA) s-a calificat, in premiera, in semifinala unui turneu WTA, cel de la Hamburg, dupa ce a invins-o, vineri, 9 iulie, in sferturi, pe americanca Danielle Collins (27 ani, 48 WTA, cap de serie nr. 4), in trei seturi, scor 6-4, 1-6, 7-5. Venita…

- Tenismena Elena Gabriela Ruse s-a calificat, pentru prima oara, in semifinala unui turneu WTA, la Hamburg. Ea a invins-o pe americanca Danielle Collins, a patra favorita a competiției, cu 6-4, 1-6,...

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse s-a calificat in premiera in semifinala unui turneu WTA, vineri, la Hamburg, dupa ce a invins-o pe americanca Danielle Collins, a patra favorita, cu 6-4, 1-6, 7-5. Ruse (23 ani, 198 WTA), venita din calificari, a obtinut o victorie dramatica…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse (23 ani, 198 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Hamburg (Germania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 189.708 euro. Venita din calificari, romanca a furnizat marea surpriza a turneului,…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse s-a calificat spectaculos in optimile de finala ale turneului WTA de la Hamburg, dotat cu premii totale de 189.708 euro, dupa ce a invins-o pe elvetianca Jil Teichmann, a sasea favorita, cu 7-5, 7-6 (1). Ruse (23 ani, 198 WTA), venita din…

- Jucatoarea germana Angelique Kerber o va intalni sambata pe cehoaica Katerina Siniakova in finala turneului pe iarba din localitatea germana Bad Homburg, competitie de categoria WTA 250, dotata cu premii in valoare totala de 189.708 euro. Kerber (28 WTA) a trecut, vineri, in cea de-a doua semifinala…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu a reusit sa acceada, vineri, pe tabloul principal de simplu al turneului pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe Kristie Ahn (SUA) cu 7-5, 6-1, vineri, in ultima runda a calificarilor.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Maria Bara s-a calificat in semifinalele turneului WTA 125 de la Bol (Croatia), dotat cu premii totale de 92.742 de euro, joi, dupa ce a intrecut-o pe italianca Martina Trevisan, a patra favorita, cu 2-6, 7-5, 6-0. Bara (26 ani, 122 WTA) a reusit o victorie…