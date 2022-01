Elena-Gabriela Ruse (locul 82 WTA), venita din calificari, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 500 de la Sydney. Ruse a invins-o pe poloneza Magdalena Frech (locul 105 WTA,) o jucatoare de asemenea venita din calificari, scor 6-2, 3-6, 6-4. Meciul a durat doua ore si 19 minute. In optimi, romanca va evolua cu estona Anett Kontaveit, locul 7 mondial si cap de serie 4. Pentru accederea in optimi, Ruse va primi 10.000 de dolari si 70 de puncte WTA. La randul ei, Jaqueline Cristian (locul 73 WTA) care va evolua cu cehoaica Barbora Krejcikova (locul 4 WTA si cap de serie…