- Gabriela Ruse nu va face parte din echipa Romaniei pentru intalnirea cu Polonia din primul tur al calificarilor competitiei Billie Jean King Cup (15 si 16 aprilie), din cauza unei inflamatii cardiace.

- Confruntarea de la Radom dintre Romania și Polonia din Billie Jean King Cup va fi prima pentru Iga Swiatek ca lider mondial, iar biletele se gasesc doar pe piața neagra Polonia și Romania se dueleaza intre 15 și 16 aprilie pentru un loc la turneul final al Billie Jean King Cup. Intalnirea va avea loc…

- Horia Tecau a inlocuit-o pe Simona Halep din echipa de FedCup a Romaniei (actuala Billie Jean King Cup), fosta lidera mondiala acuzand o accidentare care o va impiedica sa joace contra Poloniei. Astfel, Horia Tecau a selecționat-o pe Raluca Olaru. Horia Tecau se va baza la meciul cu Polonia pe Gabriela…

- Simona Halep, 30 de ani, locul 19 WTA, s-a retras, joi, din cauza unei probleme medicale, de la Miami Open, turneu la care urma sa evolueze direct in turul doi cu australianca Daria Saville, 28 de ani, 249 WTA, informeaza Gazeta Sporturilor . Sportiva din Constanța va lua o pauza de 3 saptamani și va…

- Probleme pentru selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Edy Iordanescu, inaintea amicalului cu Grecia. In contextul in care unii tricolori au simptomatologie de viroza respiratorie, dar cu rezultate negative la testarile Covid-19, și nu s-au putut pregati normal in ultimele zile, staff-ul tricolorilor…

- La Iasi, acest eveniment va fi omagiat prin conferinte medicale, prin intermediul carora, experti in domeniu din Iasi, Romania si din strainatate, isi vor prezenta experienta si directiile de care aceasta boala are nevoie pentru a fi eradicata. De asemenea, Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.…

- Jurnalistul Dan Andronic scrie pe pagina sa de Facebook ca azi ar fi bine sa purtam masca și nu Covid-ul este cauza, ci calitatea aerului! „Aveți o imagine a calitații aerului in țarile din jurul Ucrainei”, noteaza Dan Andronic. „Astazi e bine sa purtați masca. Nu din cauza de covid, ci din prevedere,…

- Un bebeluș de 3 luni din județul Botoșani, confirmat cu Covid, a murit, potrivit datelor anunțate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Este vorba de o fetița de 3 luni din județul Botoșani, care prezenta comorbiditați.Conform GCS, in ultimele 24 de oe au fost raportate…