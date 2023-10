Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse, locul 188 WTA, s-a calificat, sambata, in finala turneului de categorie WTA 250 Transylvania Open, de la Cluj-Napoca.Gabriela Ruse (188 WTA) a reușit o prestație excelenta in partida cu cea de-a patra favorita, spaniola Rebeka Masarova, pe care a invins-o in…

- Gabriela Ruse (25 de ani, #188 WTA) o infrunta in aceasta dupa-amiaza, dupa ora 17:00, pe iberica Rebeka Masarova (24 de ani, #67 WTA), in cea de-a doua semifinala de la Transylvania Open. Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro și in direct la Pro Arena. In prima semifinala, programata la ora 15:00, se…

- Ana Bogdan, locul 73 WTA si cap de serie numarul 5, a fost eliminata, vineri, in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 250 Transylvania Open, de la Cluj-Napoca.Bogdan a fost invinsa de Rebeka Masarova (Spania, 67 WTA si favorita 4), scor 3-6, 7-6 (4), 6-3, in doua ore si 38 de minute,…

- Gabriela Ruse (25 de ani, locul 188 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului WTA250 de la Cluj-Napoca, Transylvania Open, iar la interviul acordat pe teren a fost extrem de emoționata. Gabriela Ruse a reușit astazi cea mai buna performanța a anului, avansand in careul de ași la Transylvania Open.…

- Ana Bogdan (30 de ani, locul 73 WTA) o infrunta diseara, dupa ora 20:00, pe iberica Rebeka Masarova (24 de ani, #67 WTA), in ultimul sfert de finala de la Transylvania Open. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la PRO Arena. Caștigatoarea acestui meci o va intalni…

- Gabriela Ruse și Ana Bogdan au obținut doua victorii spectaculoase și s-au calificat in sferturi la Transylvania Open.Gabriela Ruse și Ana Bogdan s-au calificat in sferturile de finala in cea de-a patra zi a turneului de tenis Transylvania Open WTA 250. Ambele au avut parte de victorii muncite și puncte…

- Gabriela Ruse și Ana Bogdan au trecut joi seara in sferturile de finala ale turneului de tenis feminin WTA 250 Transylvania Open, ce se diputa saptamana aceasta la Cluj Napoca. O victorie in penultimul act, le-ar putea aduce pe cele doua intr-un meci direct, in semifinala.

- Principala favorita a turneului de 250 de puncte de la Cluj Napoca, Sorana Cirstea, a fost eliminata incredibil de la Transylvania Open, dupa a cedat cu 3-6, 3-6 partida cu mai slab clasata Eva Lys, numarul 133 mondial. Romanca a avut un procentaj redus la punctele cu serviciul si comis numeroase greseli,…