Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva de 23 de ani traieste o perioada de vis: duminica, va avea sansa castigarii primului trofeu WTA din cariera si, indiferent de rezultat, va inregistra o urcare spectaculoasa, in ierarhia mondiala. Vestile bune nu se opresc insa aici!

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse o va avea ca adversara pe germanca Andrea Petkovic, duminica, in finala turneului WTA de la Hamburg, dotat cu premii totale in valoare de 198.708 euro. Petkovic (33 ani), care are in palmares 6 titluri WTA, a invins-o sambata in penultimul act,…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse s-a calificat in finala turneului WTA de la Hamburg, dotat cu premii totale in valoare de 189.708 euro, invingand-o in trei seturi, 2-6, 6-1, 6-4, pe ucraineanca Diana Iastremska, principala favorita, sambata, in penultimul act al competitiei.

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse s-a calificat in finala turneului WTA de la Hamburg, dotat cu premii totale in valoare de 189.708 euro, invingand-o in trei seturi, 2-6, 6-1, 6-4, pe ucraineanca Diana Iastremska, principala favorita, sambata, in penultimul act al competitiei. Ruse…

- Gabriela Ruse (198 WTA) izubește o performanța remarcabila la turneul WTA de la Hamburg. Romanca s-a calificat in semifinale, dupa o victorie de excepție cu Daniele Rose Collins (48 WTA), scor 6-4, 1-6, 7-5, la capatul unui meci care a durat doua ore și 27 de minute. Știre in curs de actualizare!

- Patricia Țig (26 de ani, 61 WTA) a obținut prima victorie din cariera pe iarba, in șaisprezecimile de finala de la Bad Homburg. Sportiva din Romania a invins-o pe Mona Barthel (30 de ani, 187 WTA), scor 7-6(4), 6-3. In optimile de finala, Țig va juca impotriva Nadiei Podoroska (40 WTA)Romania mai are…

- Jucatoarea ceha de tenis Barbora Krejcikova a castigat sambata primul titlu de Mare Slem din cariera sa, invingand-o in trei seturi, 6-1, 2-6, 6-4, pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova, in finala probei feminine de simplu de la Roland Garros. Krejcikova (25 ani), ocupanta locului 33 in clasamentul WTA,…

- Sorana Cirstea (31 ani, 67 WTA) va juca azi, de la 17:00, contra belgiencei Elise Mertens (25 de ani, 17 WTA) in finala turneului WTA de la Istanbul. Meciul Cirstea – Mertens va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 4. liveTEXT de la 17:00 » Sorana Cirstea – Elise Mertens Sorana Cirstea…