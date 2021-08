Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Prisacariu mai are foarte puțin timp pana va deveni mamica. Blondina arata in continuare extrem de bine și a postat pe Instagram ultimele fotografii in care are burtica. Gabriela Prisacariu urmeaza sa nasca Gabriela Prisacariu și Dani Oțil vor deveni parinți in scurt timp și sunt in culmea…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu se bucurau de o vacanța frumoasa la munte, in zona Rasnov, pana cand soția prezentatorului, insarcinata in ultima luna, a inceput sa aiba dureri. Nici noaptea nu mai putea dormi, așa ca au luat impreuna decizia de a intrerupe vacanța. Cei doi soți au revenit in București…

- Dani Oțil e in concediu, așa ca se bucura din plin de zilele libere. Prezentatorul de la Antena 1 și soția Gabriela se bucura de o vacanța in Romania, la munte. Cea care a atras atenția a fost viitoarea mamica. Dani Oțil și Gabriela au petrecut ultimele vacanțe in strainatate. Au mers in Dubai, in Maldive…

- Dani Oțil va deveni in scurt timp tata pentru prima oara. Gabriela Prisacariu Oțil este in luna a opta de sarcina și in toiul pregatirilor pentru venirea pe lume a baiețelului ei. Au inceput marile pregatiri. Gabriela s-a apucat de amenajarea camerei bebelușului. Prima data a inceput cu pereții. Vedeta…

- Gabriela Prisacariu Oțil și Dani Oțil, matinalul de la Neatza cu Razvan și Dani, vor deveni in curand parinți pentru prima data. Cei doi tineri insuraței fac acum pregatirile necesare pentru camera bebelușului.

- Gabriela Prisacariu Oțil, frumoasa soție a lui Dani Oțil, a postat de curand pe contul sau de Instagram o fotografie in care le arata urmaritorilor ei cum arata burtica ei de gravida la 30 de saptamani de sarcina.

- Timp de 5 ani, Razvan Simion (40 de ani) a format un cuplu cu Lidia Buble (28 de ani). Fosta pereche s-a desparțit in 2020. Deși s-au desparțit, continua sa lucreze impreuna. „Ne ințelegem foarte bine. Noi lucram in continuare impreuna. El este managerul meu. Suntem doi oameni maturi care au știut sa…