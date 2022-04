Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de astazi de la Neatza cu Razvan și Dani au fost prezenți in platou niște cațeluși care sunt dați spre adopție, iar prezentatorul TV a postat cateva fotografii pe rețelele de socializare cu aceștia. Iata ce cadou iși dorește Gabriela Prisacariu din partea soțului ei!

- Intr-o perioada in care romanii au fost tot mai mult atenți la evoluția prețurilor la carburanți, Dani Oțil a dezvaluit in ediția de azi a emisiunii Netaza cu Razvan și Dani ca prima lecție de educației financiara a primit-o de la parintele sau. Cum proceda parintele lui Dani Oțil, pentru a contabiliza…

- Gabriela Prisacariu a profitat de ocazia ca a fost invitata la petrecerea organizata de una dintre bunele ei prietene cu ocazia zilei de naștere, așa ca și-a lasat copilul pe maini bune, și-a luat soțul și au plect sa se distreze. Ei bine insa, fara a se sfii, frumoasa blondina a ținut pasul cu celelalte…

- Gabriela Prisacariu și-a inceput ziua de azi cu un anunț surprinzator pe rețelele de socializare. Fara a se sfii, soția lui Dani Oțil a marturisit, destul de serioasa, ca iși dorește sa fie din nou insarcinata. Cum au reacționat fanii de care se bucura in mediul online cand au auzit ca frumoasa blondina…

- Dani Oțil se bucura din plin de viața de familie. El are o soție superba și un copil care-i bucura inima. Cei trei locuiesc intr-o vila de lux in Corbeanca, dar Dani Oțil a marturisit, in stilul caracteristic, transformarile in materie de amenajari interioare care au tot avut loc de doi ani incoace,…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au trecut printr-o perioada nu tocmai buna zilele acestea, asta dupa ce fiul lor a racit destul de sever și nu s-a simțit deloc bine. Ei bine insa, iata ce fotografie a postat acum prezentatorul TV cu baiețelul lui. Cum se simte micuțul?

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au devenit parinți pentru prima data in urma cu patru luni, astfel ca daca pana acum nu au cerut ajutorul nimanui și s-au descurcat de unii singuri cu creșterea fiului lor, situația s-a schimbat radical. Ce decizie de ultim moment au luat cei doi in legatura cu micuțul…