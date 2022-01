Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi și Daria Radionova sunt din ce in ce mai fericiți, astfel ca nu ezita sa demonstreze tuturor cat de bine merge relația lor. Cei doi au petrecut noaptea dintre ani impreuna, insa se pare ca distracția continua, astfel ca posteaza diferite fotografii, una mai romantica și plina de tandrețe ca…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu așteapta cu nerabdare sarbatorile de iarna care se apropie cu pași repezi, mai ales dupa ce au devenit parinți pentru prima data. Fericiți caci in aceasta noapte vine Moș Nicolae, cei doi nu au stat pe ganduri astfel ca s-au pregatit intens. Soția prezentatorului nu…

- In 2008, Dani Oțil și Mihaela Radulescu formau unul dintre cele mai neașteptate cupluri din showbiz-ul romanesc. Relația lor a durat 5 ani, dupa care s-au desparțit și au ramas foarte buni prieteni. Prezentatorul de la Antena 1 are de gand sa o invite pe fosta iubita la nunta cu Gabriela Prisacariu.…

- Dani Oțil a fost surprins la botezul fiului sau cand iși imbrațișeaza micuțul. Imaginea emoționanta a fost postata de catre soția sa, Gabriela Prisacariu, pe rețelele de socializare.

- Speriați de noile restricții care intra in vigoare de luni, 25 octombrie, Dani Oțil și Gabriela Prisacariu și-au botezat fiul. Au facut-o in mare secret. Petrecerea a avut loc la restaurantul prezentatorului de televiziune. Dani Oțil și Gabriela Prisacariu s-au grabit sa-și boteze fiul, pe Luca Tiago,…

- A trecut mai bine de o luna de cand Gabriela Prisacariu a devenit mama pentru prima data. Chiar daca viața ei s-a schimbat radical, partenera de viața a lui Dani Oțil nu a dat uitarii momentele de rasfaț. Iata cum au fost surprinși Gabriela Prisacariu și fiul ei, Luca Tiago, pe strazile din Capitala!

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au devenit parinți in urma cu o luna, iar de atunci viața lor s-a schimbat complet. Prezentatorul de la „Neatza cu Razvan și Dani” a declarat ca nu mai dorește al doilea copil și a explicat și de ce. In urma cu aproximativ o luna, soția lui Dani Oțil il aducea pe lume…

- Unitațile spitalicești incep sa fie depașite din acest punct de vedere, cererea de tuburi de oxigen fiind mai mare decat in timpul celui de-al patrulea val. Toate unitațile funcționeaza in aceste momente peste capacitatea lor de a trata pacienți in stare grava. „Am crescut cu aproximativ 90 de tuburi…