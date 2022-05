Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Prisacariu, soția lui Dani Oțil, mamica de curand și extrem de activa in mediul online, a rabufnit dupa ce a fost criticata despre felul in care are grija de bebelușul sau. Dupa ce le-a pus la punct pe mamicile din online, Gabriela Prisacariu a decis sa nu mai scrie nimic despre copilul…

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi au o relație deschis. Soția prezentatorului TV este din ce in ce mai activa pe rețelele de socializare, iar de aceasta data a postat o fotografie intr-o rochie care i-a scos in evidența formele provocatoare. Iata ce…

- Andreea Marin și-a luat recent marea comunitate de pe rețelele de socializare prin surprindere, asta dupa ce a facut o vizita la salonul de infrumusețare. Convinsa ca vrea o alta infațișare, vedeta s-a lasat pe mana specialiștilor și a ieșit cu o noua tunsoare, dar și o alta culoare a parului. Iata…

- Giulia Anghelescu a simțit nevoia sa iși faca o schimbare radicala de look, așa ca nu a ezitat deloc și a mers direct la salonul de infrumusețare. Ei bine, așa cum era de așteptat, frumoasa cantareața a impartașit numeroase poze cu ea in timpul procesului, insa, ce-i drept, nimeni nu se aștepta la un…

- Gabriela Prisacariu a izbucnit in lacrimi pe rețelele de socializare, asta dupa ce vedeta s-a aratat profund afectata de situația copiilor refugiați din Ucraina care s-au adapostit pe teritoriul țarii noastre.