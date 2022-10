Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Prisacariu a publicat pe rețelele de socializare o fotografie in care apare cu un body decupat. Insa, pe langa aprecierile pe care le-a primit la fotografie, soția lui Dani Oțil a fost criticata de internauți pentru felul in care s-a pozat in mediul online.Nu este pentru prima data cand Gabriela…

- Nu este pentru prima data cand Gabriela Prisacariu este criticata pentru ținutele provocatoare pe care alege sa le poarte, iar de aceasta data soția lui Dani Oțil a primit un val de critici in mediul online. Frumoasa vedeta și-a etalat formele armonioase rețelele de socializare purtand un body. Iata…

- Ce studii are Gabriela Prisacariu. Gabriela Prisacariu și Dani Oțil sunt casatoriți și au și un copil impreuna. Deși vedeta are doar 29 de ani, iar intre cei doi este o diferența de varsta de 12 ani, acest lucru nu pare sa i fi fost un impediment. Sa aflam insa mai multe lucruri despre Gabriela Prisacariu.…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri ale showbiz-ului romanesc. Cei doi se ințeleg de minune și sunt foarte activi in mediul online. De cand au devenit parinți, micuțul Tiago este centrul Universului lor. Recent, cei doi soți au fost intrebați de urmaritorii…

- Dani Oțil a termnat un alt sezon al matinalului ”Neatza cu Razvan și Dani” și a decis sa profite de zilele libere intr-o vacanța de vis, alaturi de soția lui, Gabriela Prisacariu. Modelul a dezvaluit destinația de lux pe care au ales-o de data aceasta.

- Gabriela Prisacariu a ajuns pe perfuzii. Recent, blondina le-a povestit fanilor ca in ultima vreme nu se simte foarte bine, este extrem de obosita nu reuseste sa-si revina. Vazand ca starea persista de mai multe zile, a decsi sa mearga la medic, pentru a face cateva investigatii. Sotia lui Dani... The…