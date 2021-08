Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil mai au foarte puțin, pana la momentul mult așteptat cand iși vor strange micuțul in brațe. Vedeta nu este deloc speriata de kilogramele pe care le-a luat pe parcursul sarcinii. Iata cum arata diva in ultima luna de sarcina!

- Gabriela Prisacariu are nașterea programata la inceputul lunii septembrie, iar burtica deja nu mai poate fi ascunsa nici cu cele mai largi rochii. Cu toate astea, soția lui Dani Oțil continua sa fie activa și nu renunța la vizitele facute prezentaturului.

- Viața de femeie insarcinata nu este deloc ușoara, iar o dovada vie in acest sens este chiar Gabriela Prisacariu. Soția lui Dani Oțil a recunoscut ca a fost certata de doctor pentru kilogramele pe care le-a acumulat in plus pe parcursul sarcinii. Iata cate kilograme s-a ingrașat Gabriela Prisacariu de…

- Au mai ramas doar doua luni pana cand Dani Oțil și Gabriela Prisacariu vor deveni parinți pentru prima data, dar poftele culinare pentru viitoarea mamica nu se opresc. Iata ce și-a comandat in urma cu puțin timp la un restaurant.

- Gabriela Prisacariu este cunoscuta in prezent la nivelul intregii țari, bucurandu-se de un succes excepțional cu precadere in mediul online, insa puțini știu ce studii are. Chiar soția lui Dani Oțil a fost cea care le-a dezvaluit admiratorilor care este meseria ei de baza și ce facultate a absolvit.…

- Gabriela Prisacariu e plina de surprize! Soția lui Dani Oțil le-a dezvaluit fanilor care o urmaresc pe rețelele de socializare cum va arata camera bebelușului pe care-l poarta in pantece, oferind cateva detalii inedite. In același timp, frumoasa blondina le-a oferit internauților și un raspuns atunci…

- Soția lui Dani Oțil, Gabriela Prisacariu, a venit azi in emisiunea Neatza cu Razvan și Dani. Ea a stat in culise, in așteptarea momentului prezentat de ea, aceasta prezentand rochii elegante pentru celebrul designer roman, Elena Perseil. De ce vine Dani Oțil cu soția la Neatza Insa Dani a anunțat cu…