- Gabriela Prisacariu a izbucnit in lacrimi pe rețelele de socializare, asta dupa ce vedeta s-a aratat profund afectata de situația copiilor refugiați din Ucraina care s-au adapostit pe teritoriul țarii noastre.

- Dani Oțil face o serie de dezvaluiri in cadrul emisiunii "Neatza cu Razvan și Dani", iar de aceasta data prezentatorul TV a marturisit ce dorința "ascunsa" are in relația cu soția lui, Gabriela Prisacariu.

- Gabriela Prisacariu, soția lui Dani Oțil, a anunțat ca nu iși mai alapteaza bebelușul din cauza problemelor de sanatate cu care s-a confruntat. Aceasta nu a dorit sa iși supuna baiețelul la vreun risc. Pe una dintre rețelele de socializare, Gabriela Prisacariu a anunțat ca nu-l mai alapteaza pe Luca…

- Gabriela Prisacariu a fost recent infectata cu Covid-19 impreuna cu fiul ei, insa se pare ca perioada grea nu a trecut, deși testul a ieșit negativ. In aceste momente, frumoasa soție a lui Dani Oțil se confrunta din nou cu probleme de sanatate! Iata despre ce este vorba, de fapt!

- Gabriela Prisacariu și fiul ei au trecut prin cateva zile de coșmar! Cei doi nu s-au simțit deloc bine, astfel ca Dani Oțil a fost nevoita sa nu mearga la munca pentru a avea grija de ei și a le fi alaturi. Cum se simte soția prezentatorului TV, dar și micuțul Luca Tiago, in aceste momente!

- Gabriela Prisacariu stie cel mai bine ca Mosul trebuie ghidat catre cadoul perfect, iar paparazzii Spynews.ro au aflat ce a primit vedeta de Craciun. Dupa ce s-a plimbat printr-un magazin din Capitala, sotia lui Dani Otil nu a tinut cont de bani si a ales cele mai frumoase daruri, mai ales pentru ca…