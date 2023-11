#ConstantaEsteBine: 27 noiembrie 2023. Luna plina in Gemeni

27 noiembrie 2023Luna plina in GemeniO luna uriasa a rasarit din mare in dupa amiaza asta, in jur de ora 17.00, cerul senin dupa furtuna de ieri a permis sa i urmarim ascensiunea si sa o admiram in toate fazele si etapele sale.Tulburarile electromagnetice pe care le a provocat in Natura… [citeste mai departe]