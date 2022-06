Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Prisacariu face ce face și surprinde de fiecare data! Ei bine, de data aceasta nu este vorba despre familia ei, ci despre noul ei look. Da! Frumoasa soție a lui Dani Oțil a dat o fuga in salonul de infrumusețare, de unde a ieșit cu o transformare spectaculoasa! Iata ce culoare și-a facut de…

- Gabriela Prisacariu, soția lui Dani Oțil, mamica de curand și extrem de activa in mediul online, a rabufnit dupa ce a fost criticata despre felul in care are grija de bebelușul sau. Dupa ce le-a pus la punct pe mamicile din online, Gabriela Prisacariu a decis sa nu mai scrie nimic despre copilul ei. Modelul…

- Gabriela Prisacariu, soția lui Dani Oțil, mamica de curand și extrem de activa in mediul online, a rabufnit dupa ce a fost criticata despre felul in care are grija de bebelușul sau. Dupa ce le-a pus la punct pe mamicile din online, Gabriela Prisacariu a decis sa nu mai scrie nimic despre copilul…

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi au o relație deschis. Soția prezentatorului TV este din ce in ce mai activa pe rețelele de socializare, iar de aceasta data a postat o fotografie intr-o rochie care i-a scos in evidența formele provocatoare. Iata ce…

- Dani Oțil a facut public un moment de vulnerabilitate al soției lui. Prezentatorul și partenera lui au decis sa plece intr-o mini-vacanța de trei zile, dar Gabriela Prisacariu a izbucnit in lacrimi pe drum și i-a spus soțului ei ca nu mai vrea sa mearga.

- Gabriela Prisacariu a primit un sfat de la internauți. Aceasta este urmarita intr-un numar mare pe rețelele de socializare. Vedeta a reacționat imediat la unul din mesajele din partea unei urmaritoare. Femeia ii spusese soției lui Dani Oțil cum sa iși creasca micuțul. Modelul impartașește deseori cu…

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil sunt in cautare de bona pentru fiul lor. Deoarece micuțul Luca Tiago incepe sa creasca, cei doi au nevoie de ajutor in casa. Astazi aceștia au facut anunțul pe rețelele de socializare.