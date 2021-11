Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil sunt parinții unui baiețel minunat. Modelul a postat de curand o fotografie in care se poate distinge chipul micuțului lor. Cat de dragalaș este copilul matinalului de la Neatza cu Razvan și Dani.

- In urma cu aproape o luna, Gabriela Prisacariu aducea pe lume un baiețel perfect sanatos. Soția lui Dani Oțil a starnit mari controverse pe Internet, dupa ce a spus cum iși liniștește copilul atunci cand plange. Dani Oțil este cunoscut pentru glumele sale și simțul umorului pe care il are, iar soția…

- Gabriela Prisacariu este intr-o forma de invidiat la mai bine de doua saptamani dupa ce a nascut un baiețel perfect sanatos. Soția lui Dani Oțil, matinalul de la Neatza cu Razvan și Dani, și-a filmat abdomenul și a uimit cu silueta sa. Cum a reușit sa slabeasca dupa ce a acumulat 20 de kg in sarcina.

- Gabriela Prisacariu și-a revenit spectaculos dupa ce a nascut. Multe mamici au fost curioase sa afle care este secretul soției lui Dani Oțil. Ea a scapat de kilogramele acumulate pe parcursul sarcinii fara sa țina dieta. Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au devenit parinți in urma cu cateva saptamani.…

- Dupa ce fanii au așteptat cu sufletul la gura sa afle cum il cheama pe baiețelul lui Dani Oțil, Gabriela Prisacariu a dezvaluit ce nume au ales. Fiul cuplului, care a venit pe lume in urma cu aproximativ doua saptamani, are doua prenume. I-au spus „Carcel” sau „Maini de batranel”, insa Dani Oțil și…

- Dani Oțil a facut anunțul cel mare chiar azi, in ediția de luni a emisiunii Neatza cu Razvan și Dani. El a spus cand va naște soția lui, frumoasa Gabriela Prisacariu. Dani Oțil a facut anunțul cel mare, chiar azi Dani Oțil și soția așteapta cu nerabdare sa-și stranga in brațe baiețelul. Conform spuselor…

- Astazi este o zi speciala pentru Dani Oțil, prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani. Acesta iși sarbatorește ziua de naștere, motiv pentru care inca de la primele ore ale dimineții Gabriela Prisacariu, soția sa, i-a facut o urare speciala pe internet.

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil vor deveni parinți pentru prima data. Soția prezentatorului Neatza cu Razvan și Dani despre problemele pe care le acuza in timpul sarcinii. Ce probleme de sanatate are soția lui Dani Oțil in sarcina Deși problemele in sarcina au aparut și in cazul ei, Gabriela Prisacariu…