- Efectul listarii Hidroelectrica, cel mai mare producator autohton de energie, continua sa se simta pe piata romaneasca de capital, Bursa inregistrand noi recorduri in 2024, a subliniat vineri presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, cu prilejul marcarii unui an de la listarea istorica…

- Indicii Bursei de Valori București (BVB) au inchis pe roșu total, ședința de tranzacționare din 9 iulie, cu excepția indicelui BET-FI, al societaților de investiții financiare, care a fost pe plus. Principalul indice al pieței, BET, era in scadere cu 0,40 la suta, pana la 18.439 puncte. Rulajul pe acțiuni…

- Piata locala de capital a inregistrat evolutii pozitive in primul trimestru din 2024, iar valoarea totala tranzactionata pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) a ajuns la aproape 6,37 miliarde de lei, in crestere cu peste 134 la suta,…

- Guvernul va adopta o Ordonanța de urgența a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a publicitații și a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitațile care nu sunt inscrise in Registrul Autoritații…

- Piata de capital din Romania continua sa inregistreze evolutii pozitive si in 2024, atingand noi maxime istorice, ceea ce reflecta nivelul semnificativ de interes si de incredere de care aceasta beneficiaza, arata un comunicat al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Numarul investitorilor pe…

- Bursa de Valori București a inchis sedința din 12 iunie cu o evoluție a indicilor pe verde total, cu excepția indicelui BET-FI al SIF-urilor care a ramas in scadere, cu 0,13 la suta, sub valoarea de la deschiderea ringului, de 0,23 la suta. Principalul indice al pieței, BET, era in creștere cu 0,36…

- Subscrierile in oferta de acțiuni la Bursa de Valori București, lansata de operatorul din sectorul hidrocarburilor, JT Grup Oil, au avut o dinamica accelerata, saptamana trecuta, la BVB, depașind 15 milioane lei, arata datele din tranzacții. Oferta a fost demarata, marti, 28 mai, iar pana vineri, la…

- Bursa de Valori București (BVB) a inchis tranzacțiile de vineri, cu un nivel record, de 17.362 puncte, al valorii indicelui BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 20 de actiuni, precum Hidroelectrica, Banca Transilvania, OMV Petrom, Romgaz, in creștere cu 1 la suta. Evolutia BET a fost sustinuta…