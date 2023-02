Stiri pe aceeasi tema

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca este nevoie de o legislație uniforma, iar daca companiile cu capital romanesc platesc 1% impozit din cifra de afaceri, atunci și companiile multinaționale trebuie sa aiba același procent.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a dat vineri noi detalii despre politica fiscala pe care partidul sau o dorește dupa preluarea guvernarii. El a spus ca iși dorește ca și companiile mari care activeaza in Romania sa plateasca, la fel ca și micile companii, un impozit de cel puțin 1% din cifra de afaceri.

- Marian Mina, deputat PSD și liderul organizației din Giurgiu, i-a atacat pe liberali, in contextul in care o femeie a fost omorata de caini, sambata, in zona Lacul Morii, Sectorul 6. „Taiati in carne vie, domnule Ciuca! Altfel, va veti impiedica in propriile transee ale neputintei politice!”, l-a indemnat…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in primele 11 luni din acest an, in termeni nominali, fata de perioada similara din 2021, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…

- ”Cifra de afaceri din industrie a crescut, in termeni nominali, in perioada 1.I-30.XI.2022, comparativ cu perioada 1.I-30.XI.2021, pe ansamblu, cu 25,8%, datorita cresterii industriei extractive (+89,6%) si industriei prelucratoare (+23,8%)”, arata datele INS . Pe marile grupe industriale, cresteri…

- „Domnule ministru Adrian Caciu, in contextul ultimelor declaratii publice din partea companiei OMV, prin care suntem anuntati ca ei nu vor plati taxele pe profitul excedentar pe teritoriul Romaniei, ci in Austria, va solicit sa ne/le raspundeti urgent si simplu (cu DA sau NU) romanilor si tuturor jurnalistilor…

Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a declarat ca exista sanse ca salariile militarilor sa creasca anul viitor, in urma discutiilor purtate pe acest subiect cu premierul Nicolae Ciuca, presedintele PSD, Marcel Ciolacu si ministrul Finantelor, Adrian Caciu, anunța Agerpres.

- Fostul lider PNL, Florin Cițu, a declarat ca BNR și Ministerul Finanțelor au luat decizii care au dus la creșterea deficitului bugetar. ”Ce se va intampla cu rata inflatiei psd-ista in perioada urmatoare? Va creste peste 16,3%, cea mai recenta estimare a BNR pentru final de an. La inceputul anului am…