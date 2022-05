Stiri pe aceeasi tema

Deputatul USR Catalin Tenita si senatorul USR Cosmin Poteras au depus luni, 11 aprilie, un proiect de lege care prevede interzicerea importurilor de petrol, gaze naturale, carbune si combustibil nuclear din Federatia Rusa, relateaza News.ro.

Ministrul Dezvoltarii, Lucarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat vineri, la Targoviste, ca 27,7% din populatie nu este deservita de retea de apa si 44% - de retea de canalizare, iar Programul National de Investitii "Anghel Saligny" va rezolva multe dintre proiectele de investitii…

Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri un proiect de ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny", proiect care prevede suplimentarea bugetului acestuia cu 10 miliarde de lei.

Kremlinul s-a oferit vineri sa-i ''explice'' conflictul din Ucraina lui Gerard Depardieu, considerand ca celebrul actor francez ''nu intelege'' situatia dupa ce cu o zi inainte acesta denuntase ''excesele nebunesti'' ale lui Vladimir Putin, informeaza AFP.

Deputatul PNL Gabriela Horga susține ca este necesar ca ajutorul pentru IMM-uri sa continue chiar și dupa incheierea Starii de alerta ținand cont de situația economica actuala din Romania și din regiune:

Un barbat in varsta de 28 de ani din municipiul Giurgiu a fost retinut 24 de ore pentru conducere sub influenta alcoolului si distrugere, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor, a intrat cu masina in autospeciala de politie si la cercetari a reiesit ca avea o alcoolemie de 0,84 miligrame/litru…

Abandonul scolar in judetul Giurgiu a inregistrat o scadere anul trecut, ca urmare a unor proiecte derulate cu sprijinul organizatiei Salvati Copiii si finantate in cadrul Programului de Dezvoltare Locala si prin granturi norvegiene, potrivit Agerpres.

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a publicat ghidul cu informatii destinat beneficiarilor Programului IMM Invest din acest an, potrivit unui comunicat remis joi de institutie, conform Agerpres.