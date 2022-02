Gabriela Gorga, deputat PNL: Pas mare pentru stimularea investițiilor în piața de capital Un pas important pentru stimularea investițiilor in piața de capital romaneasca a fost facut astazi, anunța deputatul Gabriela Horga. ”Senatul a votat proiectul de lege pe care l-am inițiat care prevede impozitarea la sursa a caștigurilor la bursa: 1% pe investitiile mai mari de un an si 3% pentru cele mai mici de un an, fața de 10% cat este impozitul astazi. Prin acest proiect ne-am propus sa incurajam atragerea și implicarea investitorilor individuali pe piața bursiera romaneasca. Daca romanii vor fi mai activi pe piața de capital, vom facilita accesul companiilor romanești… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Volumul total al investitiilor de pe piata imobiliara din Romania a fost de 919,45 milioane de euro in 2021, in crestere cu 4% fata de anul precedent, potrivit unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, conform Agerpres. "Anul 2021 a fost un an excelent pe piata investitiilor imobiliare…

- Piata de capital a fost preferata in acest an pentru finantare atat de statul roman cat si de companiile private, in conditiile in care un numar de 27 de companii au listat titluri de stat si obligatiuni corporative in valoare de 1,8 miliarde euro, conform agerpres. Bursa de Valori Bucuresti (BVB)…

- Piata romaneasca de arta a inregistrat in 2021 un trend ascendent, cu noi recorduri de vanzare si evolutii remarcabile. In 2021, Casa de Licitatii Artmark a organizat 43 de licitatii, in comparatie cu anul 2020 cand a fost organizat 41 de licitatii, respectiv in 2019 - 37 de licitatii, conform news.ro…

- Softbinator Technologies, companie romaneasca de dezvoltare de software, specializata in designul, dezvoltarea și lansarea pe piața de produse inovative, a debutat pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB), acțiunile fiind tranzacționate sub simbolul bursier CODE. Compania a reușit sa atraga…

- Investitiile nete in economia nationala au crescut cu 6,1% in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara din 2020, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, vineri, AGERPRES. In valori absolute, investitiile in primele noua luni s-au ridicat la…

- Aquila s-a listat la Bursa de Valori București in urma celei mai mari Oferte Publice Inițiale derulate pe piața de capital locala, in valoare de 367 milioane lei. Este a 20-a listare a unei companii antreprenoriale romanești care are loc anul acesta la Bursa de Valori București, pe ambele piețe, implicit…

- BD Lemntech, companie cu capital privat 100% romanesc, jucator pe piata productiei publicitare si a amenajarilor, a anuntat luni ca a investit din surse proprii un milion de euro intr-o linie de finisare inalt tehnologizata si vizeaza o crestere cu 30% a cifrei de afaceri. "BD Lemntech, companie…

- Teilor Holding, grup de companii care include lanțul de magazine de bijuterii Teilor, Teilor Invest Exchange și compania de intermediere financiara Invest Intermed GF IFN, iși anunța intenția privind prima operațiune pe piața de capital din Romania. Grupul are in vedere realizarea unui plasament…