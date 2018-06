Gabriela Firea vrea sa infiinteze o noua firma cu trei sefi la opt angajati

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea Codului administrativ se reuneste marti, in sedinta, la aceasta urmand sa participe primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si primari de sector, informeaza agerpres.ro. In prima parte a sedintei, vor avea loc…

- Evenimentul are loc in contextul disputelor intre Guvern si presedintele Klaus Iohannis, care in ultima perioada i-a cerut de doua ori premierului Viorica Dancila sa demisioneze. Luni seara, presedintele a spus ca este imperioasa demisia premierului Vorica Dancila, pentru "a face loc unor oameni…

- Conducerea PSD va stabili azi data in care va organiza, in Bucuresti, marele miting pentru sustinerea familiei traditionale. De dimineata, liderul PSD Liviu Dragnea si primarul Capitalei, Gabriela Firea, au avut o discutie separata, cu scopul de a gasi o locatie potrivita in Bucuresti. Potrivit unor…

- Consilierul municipal PNL Ciprian Ciucu ii cere primarului Capitalei, Gabriela Firea, ca in urmatoarea sedinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sa fie discutata situatia Podului Constanta,...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a propus, joi, instituirea unui titlu de excelenta post-mortem care sa fie acordat tuturor personalitatilor din tara, inclusiv cantaretei de muzica populara Ionela Prodan, dar si actritei Carmen Stanescu. Propunerea a fost aprobata.

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj cu ocazia sarbatorilor pascale, in care indeamna la liniste si unitate. Și alți politicieni au transmis mesajul de Paște pentru romani, intre care primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. ”Linistea,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis un mesaj prin care le ureaza bucurestenilor sa intampine Invierea Domnului "cu bucurie, liniște sufleteasca și multa incredere". De asemenea, edilul-sef al Capitalei anunta ca nu va mai raspunde, in Saptamana Mare, "informațiilor false" din…

- Primarul General a solicitat Poliției Locale sa faca verificari la structurile publicitare și bannerele din oraș. Capitala se va afla sub o avertizare de vant puternic pana luni la ora 17:00. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea a solicitat Poliției Locale sa verifice structurile publicitare…