Gabriela Firea, prim-vicepresedinte al PSD si fost primar general al Bucurestiului, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Botosani, ca isi doreste sa candideze in 2024 pentru un nou mandat la Primaria Capitalei, relateaza Agerpres. „Eu am un obiectiv exprimat si pot sa il spun si in fata dumneavoastra. Eu vreau sa salvez capitala […]