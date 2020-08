Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, cere Ministerului Sanatatii sa aprobe dotarea cabinetelor scolare cu teste rapide pentru depistarea noului coronavirus. Invitat in studioul Romania TV, edilul Capitalei sustine ca masuri similare au fost aplicate de Guverne din alte tari pentru a sprijini…

- Oficialii guvernamentali au aratat, in mai multe randuri, ca nu mai sunt locuri pentru pacienții Covid la spitalele din Capitala. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunța deschiderea spitalului modular din Pipera, care va putea primi pana la 500 de pacienți cu simptome ușoare.Citește și: Ludovic…

- Primarul General, Gabriela Firea, a criticat, intr-un interviu realizat de gazetarul Ion Cristoiu, intarzierea cu care autoritațile au reacționat și au luat masuri pentru impotriva pandemiei Covid-19. Gabriela Firea a marturisit ca a fost criticata pentru ingrijorarea cu care a tratat existența virusului…

- Premierul spune ca incearca sa identifice noi spitale in București pentru tratarea bolnavilor Covid-19, in timp ce primarul general spune ca sunt destule. Ludovic Orban a declarat, sambata, ca Guvernul incearca sa identifice noi paturi de ATI in București, dupa ce Raed Arafat a declarat ca nu mai exista…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunta, vineri, ca, in doar 48 de ore, peste 8.000 de bucuresteni s-au inscris in Programul "Testam pentru Vacanta"."Asa cum am promis, am facut cat mai rapid toate demersurile astfel incat bucurestenii care calatoresc in scop turistic in Grecia sau in alta…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea anunța redeschiderea cabinetelor stomatologice ale școlilor din cele 6 sectoare din Capitala. Firea anunța și regulile pe care trebuie sa le respecte parinții care iși programeaza micuții pentru intervenții."VEȘTI BUNE PENTRU ELEVII DIN BUCUREȘTI ȘI PARINȚII…

- Primarul general Gabriela Firea a lansat, luni, programul prin care 10.500 de bucuresteni, alesi de Institutul National de Sanatate Publica, vor fi testati gratuit pentru a se stabili daca au avut COVID 19. Este vorba despre recoltarea a doua picaturi de sange, folosite de catre testele rapide.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat duminica, intr-o conferinta la sediul PSD, ca va incepe un proiect de testare a anticorpilor pe un esantion de 10.500 de bucuresteni, pentru a se stabili daca au fost trecut prin infecția SARS-CoV-2, transmite Agerpres. “Maine voi organiza o conferinta de…