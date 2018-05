Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei Gabriela Firea declara, dupa ce senatorul PNL Florin Citu a avertizat ca va depune plangere penala impotriva PSD in legatura cu Pilonul II de pensii, ca nu trebuie sa fie rasturnata o putere legitima prin plangeri penale. Firea s-a intrebat, in mod ironic, daca cei din opozitie sunt…

- PNL amenința cu o noua plangere penala, pentru suspendarea Pilonului II de pensii. Senatorul liberal Florin Cițu a anunțat ca, daca Executivul va pune in practica proiectul privind suspendarea contribuțiilor la Pilonul II, incepand cu luna iulie și pana in decembrie 2018, va depune personal o plangere…

- Un nou scandal este pe punctul de a izbucni pe scena politica din Romania. PNL pregatește o a doua plangere penala pe numele premierului Viorica Dancila. Daca saptamana trecuta șefa guvernului era acuzata de liderul PNL Ludovic Orban de inalta tradare, in aceasta saptamana, Orban ar putea depune…

- Victor Ponta, co-presedinte Pro Romania, spune ca liderul PNL, Ludovic Orban, nu intelege ca Guvernul trebuie schimbat doar prin mijloace politice democratice, si nu prin plangeri penale absurde. Reactia lui Ponta vine in contextul informatiilor conform carora presedintele PNL a depus plangere penala…

- „Ca sa se realizeze o operatie de transplant, fie ca este renal, pulmonar sau de alta natura, trebuie sa fie indeplinte cateva conditii. In primul rand, sa existe organul donat. Am observat ca este o campanie negativa dusa in mass-media de un fost ministru al Sanatatii (n.r. – Vlad Voiculescu), care…

- Potrivit unui proiect propus de Gabriela Firea, Tiberiu Useriu ar urma sa fie cetatean de onoare al Capitalei, unul dintre motive fiind ca este un exemplu de reabilitare pentru altii. Maratonistul spune ca isi doreste sa-i inspire pe cei care vor sa-si depaseasca limitele in slujba binelui, nu pentru…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu, presedinte al Comisiei economice din Senat, a afirmat sambata, la Pitesti, ca forta de munca si fiscalitatea sunt principalele probleme ridicate de oamenii de afaceri romani. "Forta de munca si fiscalitatea sunt cele doua probleme care vad ca vin cel mai…

- Primarul general, Gabriela Firea a transmis, sambata, la finalul Congresului Extraordinar al Partidului Social Democra t, ca se va pune capat unei perioade “mai nelinistite” si ca va trece timpul tensiunilor politice. ”Important este sa nu ramanem cu supararile”, a mai spus primarul Capitalei. Ea i-a…