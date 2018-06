Gabriela Firea vorbește despre o “DICTATURĂ” Șeful PSD București-Ilfov susține ca este un miting al celor care ”Spun NU anarhiei”, care ”Spun DA democratiei si statului de drept, nu de drepti!”: ”In aceasta seara la ora 20,00 voi fi prezenta la mitingul impotriva abuzurilor, organizat legal de PSD-ALDE. Orice fel de abuz trebuie sanctionat! Dar in special cel de putere. Nimic nu poate fi mai anti-democratic, decat sa nu respecti votul romanilor! Am castigat alegerile dar, din prima zi, atat Guvernul cat si autoritatile locale au fost supuse unei campanii de denigrare, defaimare, transmiterea de informatii false, manipulare si boicotare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

