- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, declara ca va actiona in judecata persoanele care fac afirmatii „defaimatoare” in spatiul public si compara „in mod tendentios” achizitia de autobuze de la Bucuresti cu cea din Malta, adaugand ca va solicita modificarea legislatiei in domeniu, in sensul…

- Primarul general, Gabriela Firea a transmis, sambata, la finalul Congresului Extraordinar al Partidului Social Democra t, ca se va pune capat unei perioade “mai nelinistite” si ca va trece timpul tensiunilor politice. ”Important este sa nu ramanem cu supararile”, a mai spus primarul Capitalei. Ea i-a…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a spus vineri ca nu a trecut inca termenul pe care si l-a dat pentru a vedea daca proiectele Bucurestiului sunt importante pentru Executiv, potrivit Agerpres.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca nu poate spune ca PSD are o problema de management, adaugand ca toti cei din conducerea partidului sunt vinovati pentru ca au recomandat la Palatul Victoria echipe neperformante. "Noi avem miercuri o sedinta a Biroului Permanent Municipal…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca, dupa ce a anuntat rezultatul licitatiei pentru cele 400 de autobuze destinate RATB, a primit amenintari prin care i se reprosa faptul ca a fost desemnata castigatoare compania din Turcia, si nu din alta tara.

- Primarul general Gabriela Firea a avut joi, la sediul Municipalitatii, o intrevedere cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, cu care a discutat despre principalele proiecte care vor fi derulate in acest an, in Capitala, edilul sef facand si o succinta prezentare a fondurilor alocate in 2018 pentru…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, ca municipalitatea are "toleranta zero" fata de abaterile "grave" de la lege ale celor care practica activitatea de taxi si a subliniat ca masurile vor fi drastice in cazuri de acest gen.

- Comandament de iarna la Primaria Municipiului Bucuresti Aproximativ 250 de utilaje pentru deszapezire vor fi în teren, în Capitala, în noaptea de duminica spre luni, a anuntat, duminica, primarul general Gabriela Firea, la Comandamentul de iarna de la sediul…