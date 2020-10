Gabriela Firea: Voi depune un proiect pentru amendarea Legii termoficării Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea sustine ca printre primele initiative legislative pe care le va avea in calitate de senator de Bucuresti va fi cea privitoare la modificarea intervalului de timp legal de la care se poate furniza agentul termic.



"Voi depune imediat dupa depunerea juramantului un proiect de lege de amendare a Legii termoficarii, astfel incat toamna sa se poata furniza caldura mai devreme in apartamente si institutiile racordate, fata de cat prevede acum cadrul legislativ. Un prim pas in aceasta directie l-am facut ca primar general, in 2018, cand, la solicitarea…

Sursa articol: agerpres.ro

