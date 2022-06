Stiri pe aceeasi tema

- "Tinerii merita toata aprecierea și tot sprijinul nostru. Sunt motorul dezvoltarii și cei care pot aduce schimbarea", spune Gabriela Firea, ministrul Familiei, subliniind ca instituția pe care o conduce va prelua idei de dezvoltare de la toate organizații

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a vizitat astazi Centrul pentru refugiați din orașul Voluntari. De la inceputul razboiului, aproape 4.000 de persoane, jumatate fiind copii, au primit gazduire și ingrijire aici.

- Circa 350-400 de refugiați ucraineni vin zilnic la Centrul de Plasament pentru refugiați Patria Lukoil din Chișinau dupa pungi, prinzuri calde și suport logistic. Ajutorul este oferit in limita posibilitaților, a precizat primarul general Ion Ceban, la ședința operativa a serviciilor municipale, și…

- V. S. Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse s-a aflat, marți, la Valea Plopului, satul din comuna Posești unde preotul Nicolae Tanase a ridicat, in ultimele decenii, centre destinate copiilor orfani. In centrul social de la Valea Plopului se afla acum și copii orfani…

- Ajutor pentru combustibil și vouchere de 50 de euro: Masuri combaterea cresterii preturilor la alimente si carburanti Ajutor pentru combustibil și vouchere de 50 de euro: Masuri combaterea cresterii preturilor la alimente si carburanti Masurile pentru populatie care vor fi discutate in sedinta coalitiei…

- In fiecare an, in 21 martie, este marcata Ziua Mondiala a Sindromului Langdon-Down, al carei scop este creșterea gradului de conștientizare privind problemele pe care le intampina pacienții aceasta afecțiune și familiile acestora la capitolul integrare sociala și ingrijire medicala adecvata. Anul acesta,…

- Familiile din Romania nu trebuie sa se teama ca vor ramane fara paine și alte alimente pe masa din cauza conflictului militar din Ucraina, spune ministrul Familiei, Gabriela Firea: „nu trebuie sa ne panicam la prima veste neverificata și sa golim rafturile magazinelor”, conform Mediafax. Fii…