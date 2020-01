Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca proiectul de largire la patru benzi a Soselei Fabrica de Glucoza din zona Pipera avanseaza. Edilul spune si ca acesta ar putea fi gata in primavara. Suma aferenta acestui proiect se ridica la 48 milioane de lei, fara TVA. Edilul Capitalei a facut…

- Banii pentru salariile angajatilor Primariei Bucuresti au fost virati inca de joi, noteaza ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. "Adevarul este simplu si doar unul. Gabriela Firea are banii pentru salarii in conturile primariei inca de ieri. De ce i-a mintit si i-a speriat…

- Edilul general al Bucurestiului, Gabriela Firea, i-a propus prim-ministrului Ludovic Orban sa candideze pentru un mandat la Primaria Capitalei, dar i-a transmis o replica si ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, dupa ce acesta a declarat ca traficul in Capitala este "infernal". …

- "Oxigen pentru Bucuresti" Foto: Marcela Petcu Primaria Capitalei a amânat pâna în luna martie a anului viitor aplicarea taxei de poluare, cunoscuta si ca "vinieta Oxigen". Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca doreste ca în ianuarie si…

- Primarul general, Gabriela Firea, a semnat contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului de termoficare, ce intra in vigoare de la 1 decembrie, se arata intr-un comunicat al PMB. Documentul a fost...