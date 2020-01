Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca asteapta scuze publice de la europarlamentarul PNL Rares Bogdan, iar daca, in aceasta saptamana, nu observa "o imbunatatire" a discursului lui public ii va face plangere penala.

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat luni ca asteapta scuze publice de la europarlamentarul PNL Rares Bogdan, iar daca, in aceasta saptamana, nu observa "o imbunatatire" a discursului lui public ii va face plangere penala."Am vazut ca se fac declaratii care nu au nicio legatura…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, revine, pe Facebook, cu cateva intrebari pentru Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, dupa ce a anunțat ca va depune plangere penala impotriva liberalului. Edilul PSD ii cere liderului PNL sa prezinte date concrete cu privire la creșterea varstei de…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, va depune plangere penala pe numele lui Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, in contextul in care cel din urma ar fi acuzat-o ca a periclitat „parteneriatele strategice cu UE si SUA” și ca „a furat”. Firea ii cere lui Bogdan sa „aduca dovezi plauzibile,…

- Nicusor Dan, candidatul USR pentru primaria Capitalei a prezentat, duminica, rezultatele unui sondaj de opinie care arata ca dreapta o poate invinge pe Gabriela Firea, candidatul PSD, doar daca va lansa in cursa electorala un candidat unic. Nicusor Dan a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca sondajul…

- Scandalul continua intre primarul Capitalei și premier! Gabriela Firea l-a acuzat pe Ludovic Orban vineri seara, la Antena3, ca nu cunoaște legislația in vigoare, impotrivindu-se sa dea banii solicitați. Totodata, Gabriela Firea a spus ca Ludovic Orban este un premier nepregatit.„Nu se solicita…

- Ultimul tur al alegerilor prezidențiale și instalarea Guvernului Orban aduc in prim-plan politicieni care ocupa cele cinci poziții ale Topului politicenilor, realizat de jurnalistul Ion Cristoiu, care semnaleaza asaltul asupra primarului general al Capitalei, Gabriela Firea.Top 5 politicienii…

- Un conflict puternic a avut loc in ședința de aseara a social-democraților avandu-i in prim-plan pe primarul general al Capitalei, Gabriela Firea și pe liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan. Ciocnirea a fost relatata de presa, dar noi am aflat și cum s-a ajuns la conflictul care netemperat la timp…