Gabriela Firea va candida pentru Primăria București și peste patru ani Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a declarat, joi, ca nu s-a luat decizia in ceea ce privește numele propunerii de premier din partea partidului din care face parte. „Noi asa am decis, din momentul in care colegii nostri care au lucrat la programul de guvernare pe capitole si sectiuni impreuna cu domnul profesor Dancu, colegul nostru Sorin Grindeanu sa contribuie, ca noi toti, dar si sa ajute la promovarea programului de guvernare. Nu a fost luata nicio decizie in acest sens, si anume care este propunerea PSD pentru functia de prim-ministru. Insa ceea ce pot sa va spun inca de pe acum este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

