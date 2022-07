Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei Gabriela Firea afirma ca obiectivul ministerului pe care il conduce este ca niciunul din cei 47.000 copii lasati de parinti in grija statului sa nu mai traiasca in fostele „orfelinate”, anuntand urgentarea procesului de inchidere a ultimelor centre de plasament din tara si gazduirea…

- Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitații de Sanse, condus colega noastra Gabriela Firea, a majorat de peste 5 ori sumele alocate pentru cheltuielile individuale ale copiilor din centrele rezidențiale și a crescut 40% alocația de plasament. Pentru cei 10.000 de copii din centrele rezidențiale,…

- Comunicat de presa| Deputatul PSD Alba, Tuhuț Radu-Marcel: Ministerul Familiei, condus de PSD, a majorat banii alocați pentru copiii din plasament și din centrele rezidențiale! Deputatul PSD Alba, Tuhuț Radu-Marcel: Ministerul Familiei, condus de PSD, a majorat banii alocați pentru copiii din plasament…

- Miercuri au fost aprobate in sedinta Guvernului Romaniei majorari ale sumelor, neschimbate de opt ani, pentru copiii aflati in grija statului. „Pentru cei 35.000 de copii aflati in grija asistentilor maternali, a rudelor, a altor persoane sau in servicii rezidentiale private, majoram alocatia…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea anunta ca din luna iulie, alocatia pentru plasament creste cu aproape 50%, iar sumele pentru cheltuielile personale ale copiilor din centrele rezidentiale se maresc de 5 ori. Astfel, sumele sunt intre 580 de lei si 1.338 lei, in functie de varsta, fata de intre…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a fost in vizita la Centrul de Plasament din Periș, unde s-a intalnit cu copiii de acolo, despre care spune ca i-au ”dat speranța ca tinerii din sistem iși pot indeplini visele daca gasesc sprijin in jurul lor”.

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anuntat joi semnarea contractului pentru realizarea Sistemului Informatic National care evidentiaza toti copiii cu probleme din tara, in care se vor investi circa 9 milioane de euro, dintre care aproape 8 milioane de euro fonduri europene nerambursabile. Firea a…

- Social-democrații susțin miercuri in Parlament un proiect de majorare a normei de hrana și a sumei de bani pentru rechizite și alte cheltuieli pentru copilul aflat in centre maternale, in plasament familial sau in mediu instituționalizat. Suma lunara pent