Gabriela Firea, un nou atac la Liviu Dragnea. De unde a pornit totul

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, l-a acuzat, marti seara, pe Liviu Dragnea, ca in sedintele de partid este numai „lapte si miere”, dar in subterane si in intalnirile pe care le are cu doar cativa apropiati deciziile sunt cu totul altele, facand referire la episoadele Grindeanu si Tudose.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ultimele declarații ale principalilor actori politici, dar și mișcarile nedeclarate generate de aceștia, precum și o discuție pe care am avut-o in particular cu Gabriela Firea, ma determina sa ma gandesc la cateva ipoteze care, aparent cel puțin, sunt de-a dreptul fulminante.…

- Primarul general, Gabriela Firea, presedinte al PSD Bucuresti, a precizat ca fosti ministri i-au spus ca in cadrul unor sedinte, dupa plecarea ei, presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, le-ar fi transmis ca nu o ajute in proiecte precum transferul Centurii Capitalei in administrarea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca, dupa schimbarea guvernului Tudose, Liviu Dragnea a vrut sa o propuna pe Carmen Dan pentru a prelua funcția de premier, dar nu au fost de acord colegii din conducerea partidului.

- Primarul general, Gabriela Firea, presedinte al PSD Bucuresti, a declarat ca discutia sa cu comisarul european Corina Cretu, despre ingrijorarile membrilor Comisiei Europene privind situatia din Romania, a avut loc dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea nu i-a raspuns acesteia la telefon, pe parcursul verii.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a declarat sambata ca nu va candida la functia de presedinte al Romaniei, insa si-a exprimat speranta ca PSD va avea un candidat propriu la alegerile prezidentiale. Firea a afirmat, la Neptun,…

- Gabriela Firea a declarat ca Liviu Dragnea a spus ca nu candideaza la alegerile prezidențiale in condițiile in care ea a fost prima care a spus ca nu candideaza la președinție. Primarul a adaugat ca președintele PSD a spus in acel moment ca nu va candida nici el și ca PSD - ALDE vor avea candidat…

- O mișcare interesanta are loc in București. Primaria Sectorului 4 a solicitat trecerea Parcului Tineretului de la Primaria Capitalei catre cea de Sector. Primarul susține ca odata trecut parcul in administrarea Primariei Sector 4 va incepe o ampla lucrare de reablitare.Citește și: SURSE -…